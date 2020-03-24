Психолог рассказала, как избежать кризиса в семейных отношениях в период самоизоляции

Практикующий психолог Наталья Инченко дала рекомендации, как избежать кризиса в семейных отношениях в период самоизоляции.

По её словам, есть три правила, позволяющих избежать кризиса в отношениях в условиях постоянного совместного пребывания в замкнутом пространстве.

«Первое правило — найти способы переключать своё внимание с партнёра на что-то ещё. В обычной жизни у нас есть работа, шоппинг, походы в гости. В условиях изоляции привычные способы недоступны, нужно найти новые. Это может быть онлайн-обучение, которое вы давно хотели пройти, но вам не хватало времени, домашние дела, виртуальные туры по мировым музеям, онлайн-спектакли или книги», — отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

Также психолог рекомендовала выделять для себя личное пространство и найти общее увлечение.

Ранее аналитический психолог Анна Хныкина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как без стресса пережить карантин из-за коронавируса.