В России разработают схему быстрого развёртывания лабораторий для тестов на COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать схему ускоренного развёртывания лабораторий для тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Соответствующее распоряжение было дано Роспотребнадзору, а также властям Москвы и регионов России.

«Разработать схему ускоренного развёртывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза», — говорится в заявлении.

Ранее Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.