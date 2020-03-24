В России разработают схему быстрого развёртывания лабораторий для тестов на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.
Соответствующее распоряжение было дано Роспотребнадзору, а также властям Москвы и регионов России.
«Разработать схему ускоренного развёртывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза», — говорится в заявлении.
Ранее Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.