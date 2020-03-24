В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за гибели младенца

Следователи возбудили уголовное дело после смерти младенца, труп которого был найден на берегу реки Енисей в Минусинске.

Об этом сообщается на сайте регионального отдела СК.

«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 106 УК России (убийство матерью новорождённого ребёнка)», — говорится в заявлении.

По имеющимся у следствия данным, 21 марта в Минусинске местный житель обнаружил на берегу реки тело младенца без признаков жизни, завёрнутое в пакет.

«Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, ребёнок родился живым, причиной смерти могло явиться переохлаждение организма», — уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на берегу реки Енисей в Красноярском крае.