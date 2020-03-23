СК проводит проверку по факту обнаружения тела младенца в Красноярском крае

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Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела младенца на берегу реки Енисей в Красноярском крае.
СК проводит проверку по факту обнаружения тела младенца в Красноярском крае
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«По предварительным данным, 21 марта в Минусинске местный житель обнаружил на берегу реки тело младенца мужского пола без признаков жизни, завёрнутое в пакет», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу, а также попытаются установить личность матери ребёнка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам указанных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что следователи в Саранске проводят проверку по факту обнаружения тела младенца у школы.

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