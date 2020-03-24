Первые лесные пожары зафиксированы в Хабаровском крае, в регионе открыт пожароопасный сезон, сообщили в региональном управлении лесами.

В крае обнаружено два лесных пожара на площади 103 гектара.

«Первые лесные пожары зарегистрированы на территориях Эворонского и Хорского лесничеств. В управлении лесами края изданы приказы об открытии пожароопасного сезона 2020 года, в соответствии с которыми в лесничествах Солнечного и имени Лазо районов начнут работать оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В течение всего пожароопасного периода специалисты будут проводить наземный и авиационный мониторинг.

К наблюдению подключат и спутниковые системы.

Ранее в Авиалесоохране Рослесхоза заявили о начале пожароопасного сезона в Республике Крым, Севастополе, а также же в ещё 16 регионах России.