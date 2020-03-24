Первые лесные пожары зафиксированы в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Первые лесные пожары зафиксированы в Хабаровском крае, в регионе открыт пожароопасный сезон, сообщили в региональном управлении лесами.

В крае обнаружено два лесных пожара на площади 103 гектара.

«Первые лесные пожары зарегистрированы на территориях Эворонского и Хорского лесничеств. В управлении лесами края изданы приказы об открытии пожароопасного сезона 2020 года, в соответствии с которыми в лесничествах Солнечного и имени Лазо районов начнут работать оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В течение всего пожароопасного периода специалисты будут проводить наземный и авиационный мониторинг.

К наблюдению подключат и спутниковые системы.

Ранее в Авиалесоохране Рослесхоза заявили о начале пожароопасного сезона в Республике Крым, Севастополе, а также же в ещё 16 регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить