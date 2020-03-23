На Ставрополье нарушившего карантин инфекциониста лишили статуса

Короткая ссылка
В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.
На Ставрополье нарушившего карантин инфекциониста лишили статуса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом в эфире Первого канала сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

«На сегодня мы исключили её из состава внештатных специалистов», — цитирует его ТАСС.

Представитель ведомства также добавил, что врач поступила непрофессионально, в связи с этим министерство обязано принимать соответствующие меры. 

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело из-за нарушения инфекционистом режима карантина после поездки в Испанию.

22 марта стало известно, что главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополья Санникова признала свою вину в том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить