На Ставрополье нарушившего карантин инфекциониста лишили статуса
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- РИА Новости
Об этом в эфире Первого канала сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.
«На сегодня мы исключили её из состава внештатных специалистов», — цитирует его ТАСС.
Представитель ведомства также добавил, что врач поступила непрофессионально, в связи с этим министерство обязано принимать соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело из-за нарушения инфекционистом режима карантина после поездки в Испанию.
22 марта стало известно, что главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополья Санникова признала свою вину в том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.