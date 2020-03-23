На Ставрополье нарушившего карантин инфекциониста лишили статуса

В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.

Об этом в эфире Первого канала сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

«На сегодня мы исключили её из состава внештатных специалистов», — цитирует его ТАСС.

Представитель ведомства также добавил, что врач поступила непрофессионально, в связи с этим министерство обязано принимать соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело из-за нарушения инфекционистом режима карантина после поездки в Испанию.

22 марта стало известно, что главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополья Санникова признала свою вину в том, что она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.