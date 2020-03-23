Власти Подмосковья рассказали о дистанционном обучении школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дистанционном обучении школьников.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы это назвали каникулами. Я хотел бы попросить, чтобы вы не расслаблялись до тех пор, пока не прозвучит последний звонок. В любом случае мобилизация нужна», — сказал он во время онлайн-общения с детьми и родителями.

Как отметил Воробьёв, нужно дождаться момента, когда история с коронавирусом закончится.

По его словам, никто не хочет перегружать детей, но, с другой стороны, оставлять пробелы тоже нельзя.

«Или дети будут получать большую нагрузку в следующем году», — пояснил губернатор.

Также стало известно, что государственные общеобразовательные и спортивные школы, учреждения дополнительного образования, училища и вузы в Крыму закрылись на карантин до 12 апреля. Такой указ подписал глава региона Сергей Аксёнов, передаёт РИА Новости Крым.

Из документа следует, что школьников и студентов нужно перевести на дистанционное обучение.

Детсады продолжат работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.