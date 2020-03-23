Эксперт оценил необходимость поддержки бизнеса в ситуации с коронавирусом

Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров оценил необходимость поддержки бизнеса в ситуации с коронавирусом.

«Сейчас нужно принимать резкие меры правильные, какие может принять государство. Например, освободить от налогов. Не надо навсегда, потом восстановимся», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В качестве примера эксперт привёл налоговые каникулы для малого бизнеса на месяц или дольше.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.