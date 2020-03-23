Эксперт оценил необходимость поддержки бизнеса в ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
«Сейчас нужно принимать резкие меры правильные, какие может принять государство. Например, освободить от налогов. Не надо навсегда, потом восстановимся», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
В качестве примера эксперт привёл налоговые каникулы для малого бизнеса на месяц или дольше.
Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.