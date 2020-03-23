Эксперт оценил необходимость поддержки бизнеса в ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров оценил необходимость поддержки бизнеса в ситуации с коронавирусом.
Эксперт оценил необходимость поддержки бизнеса в ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Сейчас нужно принимать резкие меры правильные, какие может принять государство. Например, освободить от налогов. Не надо навсегда, потом восстановимся», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В качестве примера эксперт привёл налоговые каникулы для малого бизнеса на месяц или дольше.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить