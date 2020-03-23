В Гильдии рестораторов и отельеров оценили ситуацию с коронавирусом

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Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников оценил ситуацию с коронавирусом.
В Гильдии рестораторов и отельеров оценили ситуацию с коронавирусом
  • Pixabay

«Я бы не стал делить отели на большие и маленькие, проблема коснулась всех. Оценивать ущерб пока невозможно, таких данных ни у кого пока нет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в феврале — марте пострадали в основном городские отели. Как пояснил Колесников, нет детских соревнований, закрыты музеи, театры.

«Показательными для отрасли будут открытие неба и открытие границ, начнёт восстанавливаться жизнь, бизнес начнёт приходить в себя. Но всё не так быстро», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.

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