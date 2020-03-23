В Нижегородской области подготовили список резервных медучреждений

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о подготовке перечня резервных медучреждений, готовых в случае распространения коронавируса принять пациентов.
В Нижегородской области подготовили список резервных медучреждений
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н».

По словам главы региона, все люди с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся на лечении в инфекционной клинической больнице №2, а вместе с этим определены резервные медицинские организации.

«Отделения в них будут перепрофилировать поэтапно, в зависимости от необходимости создания допмест. Но пока такой потребности нет», — подчеркнул Никитин.

Отмечается, что резервными учреждениями для взрослого населения являются:​ больница №38 Нижегородского района, больница №28 Московского района, больница №10 Канавинского района и больница №30 Московского района. Для госпитализации детей это больница №27 Московского района и больница №42 Московского района.

Губернатор добавил, что в случае необходимости в этих медучреждениях будут оборудованы специальные боксы.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков заявил о переводе шести больниц региона в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить