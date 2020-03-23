В Нижегородской области подготовили список резервных медучреждений
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н».
По словам главы региона, все люди с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся на лечении в инфекционной клинической больнице №2, а вместе с этим определены резервные медицинские организации.
«Отделения в них будут перепрофилировать поэтапно, в зависимости от необходимости создания допмест. Но пока такой потребности нет», — подчеркнул Никитин.
Отмечается, что резервными учреждениями для взрослого населения являются: больница №38 Нижегородского района, больница №28 Московского района, больница №10 Канавинского района и больница №30 Московского района. Для госпитализации детей это больница №27 Московского района и больница №42 Московского района.
Губернатор добавил, что в случае необходимости в этих медучреждениях будут оборудованы специальные боксы.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков заявил о переводе шести больниц региона в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.