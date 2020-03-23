В Госдуме предложили запретить шумные работы в домах на время пандемии коронавируса

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская предложила запретить шумные ремонтные работы в домах на время пандемии коронавируса.

«Надо ограничить. Сейчас идут более серьёзные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда ещё мешают на компьютере работать удалённо — это уже тема», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, необходимо обратиться в столичное правительство, чтобы немедленно внесли поправки в закон о тишине.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.