В Госдуме предложили запретить шумные работы в домах на время пандемии коронавируса

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Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская предложила запретить шумные ремонтные работы в домах на время пандемии коронавируса.
В Госдуме предложили запретить шумные работы в домах на время пандемии коронавируса
  • Pixabay

«Надо ограничить. Сейчас идут более серьёзные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда ещё мешают на компьютере работать удалённо — это уже тема», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её мнению, необходимо обратиться в столичное правительство, чтобы немедленно внесли поправки в закон о тишине.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.

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