Волонтёры и соцработники начали помогать пожилым жителям Кемерова
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Об этом сообщает ОТР.
При необходимости сотрудники соцслужб могут привезти лекарства, а также дрова. Персонал носит маски, обрабатывает руки антисептиком. В день соцработник вместе с добровольцем посещают более десяти человек.
«Может, это будет много продуктов, может, и мало. Но лишний раз этот человек не пойдёт в магазин и не будет контактировать с другими людьми», — сказала и. о. директора центра социального обслуживания населения Рудничного района Кемерова Зоя Лебедева.
Заявку со списком необходимых продуктов можно оставить по телефону.
Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.