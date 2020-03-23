Волонтёры и соцработники начали помогать пожилым жителям Кемерова

Волонтёры и соцработники начали доставлять продукты пожилым жителям Кемерова на дом.

Об этом сообщает ОТР.

При необходимости сотрудники соцслужб могут привезти лекарства, а также дрова. Персонал носит маски, обрабатывает руки антисептиком. В день соцработник вместе с добровольцем посещают более десяти человек.

«Может, это будет много продуктов, может, и мало. Но лишний раз этот человек не пойдёт в магазин и не будет контактировать с другими людьми», — сказала и. о. директора центра социального обслуживания населения Рудничного района Кемерова Зоя Лебедева.

Заявку со списком необходимых продуктов можно оставить по телефону.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.