Эксперт оценил введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет

Член Общественной палаты Москвы, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев прокомментировал введение домашнего режима для столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По его словам, домашний карантин создаёт все необходимые условия для предупреждения заражения коронавирусом.

«Это абсолютно разумная мера, потому что эта категория граждан в большей степени подвержена коронавирусу. Поэтому меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса, абсолютно правильные», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Блажеев подчеркнул необходимость принять максимальные меры, чтобы исключить заражение пожилых людей. Он полагает, что домашний карантин и разовая материальная помощь создают для этого все необходимые условия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв также призвал жителей старше 65 лет оставаться дома в самоизоляции.