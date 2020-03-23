Эксперт оценил введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет
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- РИА Новости
По его словам, домашний карантин создаёт все необходимые условия для предупреждения заражения коронавирусом.
«Это абсолютно разумная мера, потому что эта категория граждан в большей степени подвержена коронавирусу. Поэтому меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса, абсолютно правильные», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».
Блажеев подчеркнул необходимость принять максимальные меры, чтобы исключить заражение пожилых людей. Он полагает, что домашний карантин и разовая материальная помощь создают для этого все необходимые условия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв также призвал жителей старше 65 лет оставаться дома в самоизоляции.