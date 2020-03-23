Эксперт оценил рост покупательской активности из-за массового перехода на удалёнку

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Заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Колганов оценил рост покупательской активности из-за массового перехода на удалёнку.
Эксперт оценил рост покупательской активности из-за массового перехода на удалёнку
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«Сейчас отмечается некоторый рост спроса в связи с накоплением запасов. Одни из опасения, что будет дефицит продуктов, другие из-за того, что не хотят лишний раз выходить в магазин», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, масштабы оценить пока трудно, поскольку неизвестно, сколько человек перешли на дистанционный режим работы, насколько велика экономия на транспортных расходах.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.

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