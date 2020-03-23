Эксперт прокомментировал идею установки на дорогах камер нового типа

Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал идею установить на дорогах новые камеры, которые будут способны фиксировать использование водителем мобильного телефона.

В беседе с сайтом «Москва 24» он поддержал инициативу и отметил, что это окажет положительное влияние на ситуацию на дорогах.

«Если в камеры встроят данную функцию, со временем люди, получая штрафы, перестанут разговаривать по телефону во время движения», — сказал Воропаев.

По словам эксперта, если за рулём в момент правонарушения находился не собственник автомобиля, то он может подать соответствующую жалобу в ГИБДД или суд.

«Закон это позволяет. Если собственник транспортного средства оспаривает штраф, то будет принято соответствующее решение. При условии, что человек сможет доказать, что за рулём был не он», — добавил эксперт.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения.

Автоэксперт, ведущий Русской службы новостей Алексей Шарапов в беседе с Nation News прокомментировал список самых популярных автомобильных марок в России.