Эксперт прокомментировал идею установки на дорогах камер нового типа

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Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал идею установить на дорогах новые камеры, которые будут способны фиксировать использование водителем мобильного телефона.
Эксперт прокомментировал идею установки на дорогах камер нового типа
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он поддержал инициативу и отметил, что это окажет положительное влияние на ситуацию на дорогах.

«Если в камеры встроят данную функцию, со временем люди, получая штрафы, перестанут разговаривать по телефону во время движения», — сказал Воропаев.

По словам эксперта, если за рулём в момент правонарушения находился не собственник автомобиля, то он может подать соответствующую жалобу в ГИБДД или суд.

«Закон это позволяет. Если собственник транспортного средства оспаривает штраф, то будет принято соответствующее решение. При условии, что человек сможет доказать, что за рулём был не он», — добавил эксперт.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения.

Автоэксперт, ведущий Русской службы новостей Алексей Шарапов в беседе с Nation News прокомментировал список самых популярных автомобильных марок в России.

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