В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей
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- РИА Новости
«Мосгортранс уже отключил эти кнопки в транспорте, который оборудован ими», — цитирует РИА Новости Коновалова.
Замруководителя комплекса информирования об МЦД Тимур Соцкий сообщил, что на электропоездах «Иволга» и на другом составе, который курсирует по МЦД, кнопка открытия дверей отключена, по его словам, все двери открываются машинистами.
В свою очередь, замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что технология отключения этой кнопки на поездах «Москва» «достаточно сложная», потому что этот поезд «является поездом нового поколения, это умный поезд и требует определённой доработки программного обеспечения».
«Сейчас мы этим вопросом занимаемся», — добавила Темникова.
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло до 262.