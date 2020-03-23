В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей

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В общественном транспорте в Москве начали отключать кнопки автоматического открытия дверей в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил заместитель гендиректора Мосгортранса Максим Коновалов.
В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Мосгортранс уже отключил эти кнопки в транспорте, который оборудован ими», — цитирует РИА Новости Коновалова.

Замруководителя комплекса информирования об МЦД Тимур Соцкий сообщил, что на электропоездах «Иволга» и на другом составе, который курсирует по МЦД, кнопка открытия дверей отключена, по его словам, все двери открываются машинистами.

В свою очередь, замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что технология отключения этой кнопки на поездах «Москва» «достаточно сложная», потому что этот поезд «является поездом нового поколения, это умный поезд и требует определённой доработки программного обеспечения».

«Сейчас мы этим вопросом занимаемся», — добавила Темникова.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло до 262.

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