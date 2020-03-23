В Подмосковье отменили льготный проезд для школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с 26 марта старшие школьники региона временно не смогут пользоваться правом на льготный проезд в общественном транспорте.

«Я хочу проинформировать родителей, что с 26 марта школьники, начиная с 5-го класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. Действие их единой транспортной карты будет приостановлено до 14 апреля. Это важно было сделать для того, чтобы на период трёхнедельных каникул дети как можно меньше посещали торговые центры, парки и другие места, где много людей», — приводит телеканал «360» слова главы региона.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также заявил об отмене льготного проезда для московских школьников.

«В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5-го класса. Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — цитирует Собянина газета «Известия».

Он добавил, что транспортные карты будут заблокированы, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок.

Кроме того, в связи с временным закрытием учебных заведений школьники Москвы и Московской области, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы.