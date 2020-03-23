В Подмосковье пожилым жителям рекомендовали соблюдать самоизоляцию

Власти Московской области выплатят 3 тыс. рублей пожилым жителям региона в связи с необходимостью введения для них режима самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома с 26 марта по 14 апреля.

«Мы постарались сделать так, чтобы в этот период у вас возникало меньше проблем. Оплачивать телефон, интернет, коммуналку давно можно дистанционно, но если вдруг у вас возникнут с этим трудности, не нужно идти в банк. Попросите родственников или знакомых или просто отложите до середины апреля. Мы сделаем так, чтобы блокировок и пеней для вас не было», — приводит телеканал «360» слова главы региона.

Он добавил, что областные власти предусмотрели для находящихся в самоизоляции выплату в размере 3 тыс. рублей, причём половина суммы будет перечислена авансом, а вторая половина — после 14 апреля.

Губернатор призвал внимательно отнестись к режиму самоизоляции для сдерживания вируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.