В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пока всё идёт в рамках формулировки, которую глава государства изложил в ходе встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

«Но превыше всего здоровье граждан, поэтому, если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, это будет сделано. Пока никаких решений на этот счёт не принималось», — сказал представитель Кремля.

Ранее Памфилова заявила о готовности к любому развитию событий. Она подчеркнула, что в приоритете здоровье и безопасность россиян и если будут угрозы развития эпидемии, то будет выбрано «более благоприятное время».