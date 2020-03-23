В Татарстане призвали родителей школьников не пускать детей в общественные места

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Руководитель управления образования Нижнекамского района Татарстана Айдар Фаретдинов призвал родителей школьников не пускать детей в общественные места.
В Татарстане призвали родителей школьников не пускать детей в общественные места
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Меры принимаются самые серьёзные, дети должны находиться дома, заниматься профилактикой простудных заболеваний и быть готовыми к дистанционному обучению», — заявил Фаретдинов.

По его словам, уже есть случаи, когда дети находятся в торговых комплексах, в кафе, и это недопустимо.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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