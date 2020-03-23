Эксперт оценила ситуацию на российском рынке недвижимости

Короткая ссылка
Директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.
Эксперт оценила ситуацию на российском рынке недвижимости
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU она заявила, что все банки в последние несколько дней отмечают резкое увеличение количества заявок на одобрение ипотечного кредита.

При этом, по её словам, в ближайшее время цены на квартиры могут упасть.

«Если вам нравится какая-то квартира, но вас смущает цена, можете ожидать, что цена снизится в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнула Ирина Пешич.

По прогнозам директора аналитического отдела Rosreestr.net Алексея Багамутова, уже с апреля ожидается понижение цен на квадратный метр на 15—20%.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить