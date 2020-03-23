Эксперт оценила ситуацию на российском рынке недвижимости

Директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.

В беседе с URA.RU она заявила, что все банки в последние несколько дней отмечают резкое увеличение количества заявок на одобрение ипотечного кредита.

При этом, по её словам, в ближайшее время цены на квартиры могут упасть.

«Если вам нравится какая-то квартира, но вас смущает цена, можете ожидать, что цена снизится в ближайшие несколько месяцев», — подчеркнула Ирина Пешич.

По прогнозам директора аналитического отдела Rosreestr.net Алексея Багамутова, уже с апреля ожидается понижение цен на квадратный метр на 15—20%.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.