Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал пожилых россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 оставаться по возможности дома.
Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома
  • РИА Новости

«Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьёзно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что за лекарствами и продуктами они могут попросить сходить близких, соседей или социальные службы.

Мишустин добавил, что «в группе особого риска находятся люди старшего поколения».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.

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