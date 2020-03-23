В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

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Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчёта: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для постановки диагноза достаточно первой пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий.

Ранее стало известно, что в столице выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом. По последним данным, всего в городе 262 заболевших, в России — 438.

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