В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.

«Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчёта: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для постановки диагноза достаточно первой пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий.

Ранее стало известно, что в столице выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом. По последним данным, всего в городе 262 заболевших, в России — 438.