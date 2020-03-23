Эксперты допустили рост утечек данных у сотрудников на удалёнке

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Эксперты предупредили о возможном увеличении утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне эпидемии коронавируса.
Эксперты допустили рост утечек данных у сотрудников на удалёнке
  • Pixabay

Как сообщает газета «Известия», эксперты полагают, что основная опасность кражи данных исходит от самих работников.

«Страшно даже представить, что банки или IТ-гиганты окажутся неготовыми к новой угрозе — работе из дома. Мы весь прошлый год наблюдали, как недостатки в построении информационной безопасности крупнейших компаний страны приводили к катастрофическим утечкам данных пользователей и иной защищаемой информации. А сейчас мы просим сотрудников работать из дома и даём все необходимые доступы», — отметил руководитель компании «Интернет-розыск« Игорь Бедеров.

IT-специалисты рекомендуют установить на компьютеры сотрудников антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании, для минимизации рисков столкновения с кибермошенниками.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что эксперты отмечают рост спроса на ноутбуки в России из-за перехода работников на удалённую работу, а также ослабления курса рубля.

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