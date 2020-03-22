Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
Комиссия командования флота начала проверку.
Все пострадавшие госпитализированы, им оказана вся необходимая помощь.
11 марта сообщалось, что четверо военнослужащих пострадали в результате взрыва баллона в Луховицком районе Московской области.
По данным Западного военного округа, во время хозяйственных работ по сортировке металлолома разрушился корпус баллона, находившегося под давлением.