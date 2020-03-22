Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

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При взрыве артиллерийского боеприпаса на одном из складов Северного флота пострадали пятеро военных. Угрозы их жизни нет.
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.

Комиссия командования флота начала проверку.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказана вся необходимая помощь.

11 марта сообщалось, что четверо военнослужащих пострадали в результате взрыва баллона в Луховицком районе Московской области.

По данным Западного военного округа, во время хозяйственных работ по сортировке металлолома разрушился корпус баллона, находившегося под давлением.

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