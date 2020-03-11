Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Подмосковье

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Четверо военнослужащих пострадали в результате взрыва баллона в Луховицком районе Московской области, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Подмосковье
  • РИА Новости

«В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ещё трое военных получили ссадины и ушибы, им оказана необходимая помощь.

Инцидент произошёл 11 марта. По данным ведомства, во время хозяйственных работ по сортировке металлолома разрушился корпус баллона, находившегося под давлением.

Ранее сообщалось, что пять человек травмировались при подрыве имитационного боеприпаса в воинской части под Мурманском.

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