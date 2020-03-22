Четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии после ДТП под Тамбовом

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Четыре человека в тяжёлом состоянии доставлены в больницу после аварии с двумя автобусами в Тамбовской области, в результате которой погибли три человека.
Четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии после ДТП под Тамбовом
  • © ГУ МЧС по Тамбовской области

Об этом сообщили ТАСС в региональном Департаменте здравоохранения.

«Четверо тяжёлых, 11 получили травмы средней и лёгкой степени тяжести, им оказывается помощь. Все пострадавшие доставлены в Уваровскую районную больницу. Там находится травмцентр», — рассказали агентству.

Все пострадавшие находились в одном автобусе, во втором пострадавших нет, отметила собеседница.

Авария произошла 22 марта в Тамбовской области на 566-м км трассы Р22 Москва — Волгоград в Чикаревке. В аварию попали два рейсовых автобуса, оба опрокинулись. Как уточнили в МВД, один из автобусов следовал по маршруту Москва — Волгоград, второй — по маршруту Москва — Саратов.

Прокуратура начала проверку инцидента, планируется выяснить, какие предприятия эксплуатировали попавшие в ДТП автобусы и кто ими владеет.

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