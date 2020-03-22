Четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии после ДТП под Тамбовом
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Об этом сообщили ТАСС в региональном Департаменте здравоохранения.
«Четверо тяжёлых, 11 получили травмы средней и лёгкой степени тяжести, им оказывается помощь. Все пострадавшие доставлены в Уваровскую районную больницу. Там находится травмцентр», — рассказали агентству.
Все пострадавшие находились в одном автобусе, во втором пострадавших нет, отметила собеседница.
Авария произошла 22 марта в Тамбовской области на 566-м км трассы Р22 Москва — Волгоград в Чикаревке. В аварию попали два рейсовых автобуса, оба опрокинулись. Как уточнили в МВД, один из автобусов следовал по маршруту Москва — Волгоград, второй — по маршруту Москва — Саратов.
Прокуратура начала проверку инцидента, планируется выяснить, какие предприятия эксплуатировали попавшие в ДТП автобусы и кто ими владеет.