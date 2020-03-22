Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусами под Тамбовом

Прокуратура Жердевского района начала проверку после аварии с участием двух автобусов в Тамбовской области, в результате которой погибли три человека и ещё 15 пострадали.

«Смотрим условия дорожного движения, выясняем, откуда эти автобусы, были ли у них законные основания на то, чтобы осуществлять пассажирские перевозки, соблюдались ли правила перевозки, насколько были автобусы загружены», — цитирует ведомство ТАСС.

Также прокуратура устанавливает, какие предприятия эксплуатировали попавшие в ДТП автобусы, и выясняет их собственников.

22 марта на 566-м км трассы Р22 Москва — Волгоград в Чикаревке в аварию попали два рейсовых автобуса, оба опрокинулись.

Как уточнили в МВД, один из автобусов следовал по маршруту Москва — Волгоград, второй — по маршруту Москва — Саратов.