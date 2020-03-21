Песков: для победы над коронавирусом нужны усилия всех стран

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 нужны усилия всех стран.
Песков: для победы над коронавирусом нужны усилия всех стран
  • РИА Новости

«Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьёзной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», — приводит ТАСС слова Пескова.

Он отметил, что «только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса».

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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