В НАО разбился вертолёт
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«В связи с невыходом на связь в установленное время вертолёта Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединённого авиаотряда на вертолёте Ми-8 осуществлена поисково-спасательная операция, в результате которой обнаружено место падения вертолёта... мыс Константиновский», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.
На месте крушения, кроме погибшего командира вертолёта, была обнаружена пассажирка. Она отправлена в Нарьян-Мар.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту экстренной посадки вертолёта под Красноярском.