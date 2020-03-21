В НАО разбился вертолёт

В Ненецком автономном округе разбился вертолёт, пилот погиб, пассажирка жива.

«В связи с невыходом на связь в установленное время вертолёта Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединённого авиаотряда на вертолёте Ми-8 осуществлена поисково-спасательная операция, в результате которой обнаружено место падения вертолёта... мыс Константиновский», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.

На месте крушения, кроме погибшего командира вертолёта, была обнаружена пассажирка. Она отправлена в Нарьян-Мар.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту экстренной посадки вертолёта под Красноярском.