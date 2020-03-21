Спасатели нашли тела попавших под снежную лавину на Камчатке

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Спасатели нашли тела двух человек, попавших под снежную лавину на Камчатке.
Спасатели нашли тела попавших под снежную лавину на Камчатке
  • Pixabay

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«На Камчатке спасатели завершили поисковую операцию в районе, где на двоих мужчин сошла лавина», — говорится в заявлении. 

Уточняется, что тело одного из них нашли на глубине около 50 сантиметров с помощью лавинного датчика, тело другого обнаружили на глубине около 1,5 метра с помощью лавинных щупов.

Ранее сообщалось, что камчатские спасатели приступили к поискам двух человек, которые, предположительно, попали под сошедшую лавину.

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