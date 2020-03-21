Спасатели нашли тела попавших под снежную лавину на Камчатке

Спасатели нашли тела двух человек, попавших под снежную лавину на Камчатке.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«На Камчатке спасатели завершили поисковую операцию в районе, где на двоих мужчин сошла лавина», — говорится в заявлении.

Уточняется, что тело одного из них нашли на глубине около 50 сантиметров с помощью лавинного датчика, тело другого обнаружили на глубине около 1,5 метра с помощью лавинных щупов.

Ранее сообщалось, что камчатские спасатели приступили к поискам двух человек, которые, предположительно, попали под сошедшую лавину.