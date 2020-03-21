Спасатели на Камчатке ищут попавших под снежную лавину людей

Камчатские спасатели приступили к поискам двух человек, которые, предположительно, попали под сошедшую лавину.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«21 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что ориентировочно в 111 км от Петропавловска-Камчатского лавина накрыла двух человек, которые катались на сноубайках», — говорится в заявлении.

Уточняется, что спасатели уже прибыли в район происшествия и приступили к работам. С собой они привезли всё необходимое оборудование.

Ранее на портале «Юга.ру» писали, что в Сочи специалисты противолавинной службы курорта «Роза Хутор» предупредили, что резкое потепление может привести к сходу мокрых лавин в Красной Поляне.