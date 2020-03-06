В Сочи предупредили о вероятности схода мокрых лавин
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Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на данные службы, при прогреве и увлажнении поверхности снега лавиноопасность может возрастать до третьего класса.
Специалисты отметили, что этот вид опасности можно легко распознать, и подчеркнули, что в зоне риска оказались восточные, юго-восточные и южные склоны.
«Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объёмы мокрого снега, чем сухого, рюкзаки ABS неэффективны», — пояснили в противолавинной службе.
Ранее, как сообщало ФАН, управление МЧС по Сахалинской области предупредило об ураганном ветре на Курилах.