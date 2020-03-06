В Сочи предупредили о вероятности схода мокрых лавин

Специалисты противолавинной службы курорта «Роза Хутор» предупредили, что резкое потепление может привести к сходу мокрых лавин в Красной Поляне.

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на данные службы, при прогреве и увлажнении поверхности снега лавиноопасность может возрастать до третьего класса.

Специалисты отметили, что этот вид опасности можно легко распознать, и подчеркнули, что в зоне риска оказались восточные, юго-восточные и южные склоны.

«Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объёмы мокрого снега, чем сухого, рюкзаки ABS неэффективны», — пояснили в противолавинной службе.

Ранее, как сообщало ФАН, управление МЧС по Сахалинской области предупредило об ураганном ветре на Курилах.