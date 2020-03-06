В Сочи предупредили о вероятности схода мокрых лавин

Короткая ссылка
Специалисты противолавинной службы курорта «Роза Хутор» предупредили, что резкое потепление может привести к сходу мокрых лавин в Красной Поляне.
В Сочи предупредили о вероятности схода мокрых лавин
  • © 04.mchs.gov.ru

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на данные службы, при прогреве и увлажнении поверхности снега лавиноопасность может возрастать до третьего класса.

Специалисты отметили, что этот вид опасности можно легко распознать, и подчеркнули, что в зоне риска оказались восточные, юго-восточные и южные склоны.

«Помните, что мокрые лавины сходят при меньших углах склона, для человека опасны меньшие объёмы мокрого снега, чем сухого, рюкзаки ABS неэффективны», — пояснили в противолавинной службе.

Ранее, как сообщало ФАН, управление МЧС по Сахалинской области предупредило об ураганном ветре на Курилах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить