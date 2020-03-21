Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России

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Российское правительство одобрило стратегию развития агропромышленного комплекса России до 2030 года.
Кабмин одобрил стратегию развития агропромышленного комплекса России
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Об этом говорится на сайте кабмина.

«Одобрить стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что необходимость выработки документа долгосрочного планирования в этих сферах на период до 2030 года возникла в целях стабильного и динамичного развития национальной экономики.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о положительном влиянии санкций США на развитие российского агропромышленного комплекса.

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