NYT: Российская экономика устойчива к кризисам благодаря санкциям

Санкции, которые были введены против России, сделали её экономику более устойчивой к санкциям, говорится в статье The New York Times.

Отмечается, что санкции помогли российской экономике подготовиться к таким событиям как пандемия коронавируса и обвал цен на нефть. Уточняется, что Россия вступает в кризисные времена располагая значительными резервами. Ранее бывший министр экономики России, советник председателя правления ОАО «Роснано» доктор экономических наук Яков Уринсон прокомментировал возможность наступления экономического кризиса в России из-за падения цен на нефть.