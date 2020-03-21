NYT: Российская экономика устойчива к кризисам благодаря санкциям
Отмечается, что санкции помогли российской экономике подготовиться к таким событиям как пандемия коронавируса и обвал цен на нефть.
Уточняется, что Россия вступает в кризисные времена располагая значительными резервами.
Ранее бывший министр экономики России, советник председателя правления ОАО «Роснано» доктор экономических наук Яков Уринсон прокомментировал возможность наступления экономического кризиса в России из-за падения цен на нефть.