Эксперт оценил вероятность экономического кризиса в России

Бывший министр экономики России, советник председателя правления ОАО «Роснано» доктор экономических наук Яков Уринсон прокомментировал возможность наступления экономического кризиса в России из-за падения цен на нефть.

В беседе с URA.RU он отметил, что российскую экономику может ждать кризис, если цены на нефть марки Brent обрушатся до $5 за баррель.

«Самая низкая цена была в августе 1998-го — $12 за баррель. Случился известный кризис. Если сейчас она опустится до этих отметок, то нашей экономике придётся очень тяжело. Не исключён серьёзный кризис с достаточно неприятными последствиями», — предупредил Уринсон.

При этом экономист подчеркнул, что в настоящее время правительство имеет значительные золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния для реакции на кризис.

Он убеждён, что падение цен на нефть до $5 за баррель маловероятно, реальный курс может колебаться в интервале $25—30.

Американист ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал вероятность введения новых антироссийских санкций США из-за ситуации с ценами на нефть.