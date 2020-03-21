Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

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Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», — цитирует РБК президента ТПП Елену Дыбову.

Она уточнила, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.

Согласно данным опроса ТПП, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться ещё один квартал.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская оценила перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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