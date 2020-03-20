В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости.

«Все займут выжидательную позицию, ближайшие два-три месяца на рынке не будет происходить вообще ничего», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, застройщики отреагируют быстрее. Один из вариантов — достраивать объекты, которые находятся в высокой степени готовности, и продавать их без эскроу-счетов и долевых операций.

«Объекты в начальной стадии будут заморожены. С этой перспективой объёмы строительства упадут в два-три раза в ближайший год», — полагает Апрелев.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил влияние повышения курсов валют на ситуацию с рынком недвижимости.