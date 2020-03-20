Эксперт оценил решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых

Руководитель Аналитического центра финансовых исследований НИФИ доктор экономических наук Игорь Варьяш оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.

«Как известно, снижение ключевой ставки способствует росту экономики», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, надо выждать и посмотреть, что будет. Как отметил Варьяш, главное — учитывать самый вероятный вариант.

Со своей стороны, профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский в беседе с Newizv.ru назвал решение ЦБ наиболее адекватной мерой в нынешних условиях.

Он пояснил, что понижение ставки могло бы привести к тому, что значительная часть фондовых инвесторов стала бы брать подешевевшие деньги и отправлять их на валютную биржу, после чего перечислять валюту за рубеж, а через неделю возвращать её и получать существенные средства в соответствии с изменением курса.

«Чтобы этого не произошло, ЦБ и сохранил ставку на прежнем уровне, сказав, что не исключает в дальнейшем вернуться к вопросу о снижении ставки, когда ситуация на рынках стабилизируется», — добавил эксперт.

Ранее председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский прокомментировал решение Центробанка.