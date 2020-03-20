Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский прокомментировал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Центробанк решил подождать, определиться с ситуацией», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, на данный момент ситуация меняется чуть ли ни ежедневно — достаточно посмотреть на цены на нефть или американский фондовый рынок.

«Поэтому в этих условиях, думаю, Центробанк благоразумно решил ничего не менять, пока ситуация немножко не определится. Думаю, это правильно», — отметил Лавровский.

Со своей стороны, заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что ЦБ решил не увеличивать ключевую ставку, чтобы избежать ненужных эмоциональных моментов.

«Но к этому вопросу регулятор может вернуться», — полагает он.

Ранее в «Опоре России» оценили решение ЦБ.

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