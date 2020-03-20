В Татарстане завели дело по факту истязания малолетнего ребёнка

В Азнакаевском районе завели уголовное дело по факту истязания матерью малолетнего ребёнка, заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Антон Шептицкий.

Об этом сообщает Inkazan.ru.

По данным следователей, в течение последних двух лет 37-летняя женщина систематически избивала шестилетнюю дочь. Поводом становились неровный почерк, неправильно завязанная шапка и так далее.

В полицию обратилась бабушка ребёнка.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.