В Татарстане завели дело по факту истязания малолетнего ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает Inkazan.ru.
По данным следователей, в течение последних двух лет 37-летняя женщина систематически избивала шестилетнюю дочь. Поводом становились неровный почерк, неправильно завязанная шапка и так далее.
В полицию обратилась бабушка ребёнка.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.