В Москве создадут девять лабораторий для тестирования на коронавирус

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В Москве с 20 марта пять городских лабораторий начинают проводить тестирования на коронавирус, в течение недели число подобных учреждений увеличится до девяти.
В Москве создадут девять лабораторий для тестирования на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы в течение недели (начиная с сегодняшнего дня) открываем девять городских мощных лабораторий, которые до конца недели будут тестировать около 10 тыс. лабораторных исследований», — цитирует его ТАСС.

По словам Собянина, таким образом активность тестирования на коронавирус возрастёт в 2,5 раза.

Также власти ведут переговоры о подключении к выявлению инфицированных частных лабораторий.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

По всей России общее число зафиксированных случаев заражения увеличилось до 253.

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