В Москве создадут девять лабораторий для тестирования на коронавирус
- РИА Новости
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы в течение недели (начиная с сегодняшнего дня) открываем девять городских мощных лабораторий, которые до конца недели будут тестировать около 10 тыс. лабораторных исследований», — цитирует его ТАСС.
По словам Собянина, таким образом активность тестирования на коронавирус возрастёт в 2,5 раза.
Также власти ведут переговоры о подключении к выявлению инфицированных частных лабораторий.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом.
По всей России общее число зафиксированных случаев заражения увеличилось до 253.