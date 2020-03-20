В АТОР дали советы туристам, которые не смогли выехать за границу из-за ситуации с коронавирусом

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин дал советы туристам, которые не смогли выехать за границу из-за ситуации с коронавирусом.

В беседе с сайтом «Москва 24» он рекомендовал обращаться в компании, где приобретались туры на ближайшее время, с запросом на аннулирование путёвки или на перенос даты поездки. Туроператоры должны в течение десяти дней рассмотреть заявку и принять решение. Всё зависит от условий на оказание услуг, прописанных в договоре.

«Аннуляция будет происходить по фактически понесённым расходам клиента за вычетом штрафных санкций. Они однозначно будут», — сказал Горин.

Он считает, что более выгодно перенести путешествие.

«Это самое разумное в данной ситуации с учётом резкого изменения курса валют. Тот самый путь, который позволит минимизировать потери», — пояснил Горин.

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