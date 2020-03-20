МВД опровергло сообщения об ограничении въезда в Москву из-за COVID-19
- РИА Новости
Сотрудники МВД зафиксировали случаи распространения в соцсетях недостоверных данных о деятельности московских полицейских.
«В частности, речь в них (сообщениях) идёт о якобы имеющих место фактах ограничения въезда легкового автотранспорта в Москву, а также о просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, к водителям прекратить движение в сторону столицы», — информирует пресс-служба главка.
В сообщении ведомства отмечается, что за распространение ложной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность.
«ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — подчеркнули в МВД.
Ранее Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке фейков о COVID-19.