Создаваемая ФМБА вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев
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- globallookpress.com
По её словам, первые результаты испытаний планируется получить в июне 2020 года, а второй этап завершится к началу третьего квартала.
Как отметила Скворцова, доклинические исследования займут до полугода, первая фаза клинических продлится до пяти месяцев, а вторую и третью в случае применения протокола ВОЗ возможно исключить.
«Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — цитирует главу ФМБА РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавируса.