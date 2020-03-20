Создаваемая ФМБА вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, будет готова через 11 месяцев. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По её словам, первые результаты испытаний планируется получить в июне 2020 года, а второй этап завершится к началу третьего квартала.

Как отметила Скворцова, доклинические исследования займут до полугода, первая фаза клинических продлится до пяти месяцев, а вторую и третью в случае применения протокола ВОЗ возможно исключить.

«Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — цитирует главу ФМБА РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавируса.