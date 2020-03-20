В СК создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом

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В Следственном комитете появилась рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В СК создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

По её словам, группа создана по решению председателя СК Александра Бастрыкина, её возглавляет руководитель управления кадров.

«Участниками рабочей группы принимаются все необходимые организационные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Так, организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, они обеспечены средствами защиты и дезинфекции.

Цель принятых мер — исключить доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов лиц с признаками ОРВИ.

На данный момент среди сотрудников СК не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Ранее Минобороны создало оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в вооружённых силах коронавирусной инфекции.

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