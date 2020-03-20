В СК создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
По её словам, группа создана по решению председателя СК Александра Бастрыкина, её возглавляет руководитель управления кадров.
«Участниками рабочей группы принимаются все необходимые организационные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Так, организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, они обеспечены средствами защиты и дезинфекции.
Цель принятых мер — исключить доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов лиц с признаками ОРВИ.
На данный момент среди сотрудников СК не выявлено случаев заражения коронавирусом.
Ранее Минобороны создало оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в вооружённых силах коронавирусной инфекции.