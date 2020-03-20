В СК создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом

В Следственном комитете появилась рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, группа создана по решению председателя СК Александра Бастрыкина, её возглавляет руководитель управления кадров.

«Участниками рабочей группы принимаются все необходимые организационные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Так, организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, они обеспечены средствами защиты и дезинфекции.

Цель принятых мер — исключить доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов лиц с признаками ОРВИ.

На данный момент среди сотрудников СК не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Ранее Минобороны создало оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в вооружённых силах коронавирусной инфекции.