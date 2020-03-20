Эксперт оценил влияние курса рубля на ситуацию с рынком недвижимости

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Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал изменения на рынке недвижимости в связи с падением курса рубля.
Эксперт оценил влияние курса рубля на ситуацию с рынком недвижимости
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«Уже сейчас всё это сказалось, но на том, что активизировались люди, которые хотят купить квартиру с ипотечным кредитом. Люди не понимают, что будет дальше, и боятся того, что банковская ставка повысится. Они сейчас быстро пытаются получить одобрение», — отметил Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что развитие ситуации будет во многом зависеть от стоимости нефти, результатов борьбы с коронавирусом и многих других внешних факторов.

19 марта Константин Барсуков в беседе с Newinform заявил, что ставка по ипотеке оказывает более серьёзное влияние на рынок недвижимости, чем падение рубля. 

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