Захарова рассказала о работе МИД с российскими туристами за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о работе с отечественными туристами за рубежом.

«Сегодня в межведомственном формате начата уже проработка возможных маршрутов вывоза людей, соответственно, работа ведётся под эгидой штаба, в непосредственном контакте Минтранса, Росавиации, перевозчиков и МИД», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, работают все кол-центры МИД — за два дня было почти 7000 вопросов и ещё больше сообщений.

«Работают посольства: если будут изменения, переносы или перерегистрация, чтобы люди могли иметь обратную связь», — отметила Захарова.

Она добавила, что россиянам за рубежом нужно обязательно выйти на связь с посольствами, и это можно сделать по-разному.

Ранее сообщалось, что посольство России направило ноту в МИД Франции из-за ситуации с россиянами на борту лайнера Costa Pacifica, который находится вблизи Марселя.