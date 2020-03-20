Десантники отработали высадку на побережье в Крыму
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- РИА Новости
Как сообщает Inforeactor со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, учения состоялись на полигоне Опук в восточной части Крыма.
В ведомстве отметили, что для транспортировки военных были задействованы большие десантные корабли Черноморского флота.
В ходе учений было задействовано более 1,5 тыс. десантников, свыше 300 единиц боевой техники, а также вертолёты и самолёты военно-транспортной авиации.
Ранее газета «Известия» сообщала, что экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть в рамках комплексных учений перед выходом в море.