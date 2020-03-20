МЧС приостановило проведение противопожарных проверок объектов до 1 мая.

«С 19 марта назначение и проведение проверок, осуществляемых органами надзора и должностными лицами МЧС России, приостановлены до 1 мая на основании поручения правительства Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

По словам замглавы МЧС — главного государственного инспектора по пожарному надзору Анатолия Супруновского, исключением станут внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера.

Ранее стало известно, что Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

В их число входят продукты питания, детские товары и лекарственные средства.